Eminoğlu davası ertelendi

Sahte vekâletname ile başkalarına ait mülkleri devrettikleri gerekçesiyle cezaevinde yargılanmayı bekleyen iş adamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve Mimar Muammer Uğursöz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan sanıkların davası itham ve PI için 24 Ekim'e tehir edildi. Savcı Emine Taşkın, davanın evrak üzerinden ağır cezaya havalesinin mümkün görülmediğini, sanıklar hakkında 17 davanın ikame edileceğini, ayrıca sanıklar hakkında polise yeni şikayetler yapıldığını belirterek, dava ile ilgili hazırlıkların yapılması için tehir talep etti.