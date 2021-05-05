Eminoğlu ve Özbekoğlu cezayı fazla bulup istinafa başvurdu

Girne’de sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrederek 10 yıl hapis cezası alan iş insanı sanık Mehmet Eminoğlu ve 5 yıl hapis cezası alan Serdar Özbekoğlu kararı istinaf etti.
Yargıtay Ceza mahkemesi huzurunda görüşülen davada Mehmet Eminoğlu’nun cezaya ilişkin talebini dinlemek üzere 23 Haziran’a erteledi. Yargıtay Ceza mahkemesi, Serdar Özbekoğlu’nun cezanın düşürülmesi, KKTC Başsavcılığı’nın ise cezanın artırılması talebini dinledi. Yargıtay Ceza mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.
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