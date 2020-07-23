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Emirates, Covid-19 teşhisi konan yolcularının tedavi masrafını karşılayacak

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Emirates, Covid-19 teşhisi konan yolcularının tedavi masrafını karşılayacak
Emirates, Covid-19 teşhisi konan yolcularının tedavi masrafını karşılayacak

Emirates Havayolları, yolcularına Covid-19 teşhisi konması halinde tedavi masrafını karşılamayı garantileyen ilk şirket oldu.

Dubaili şirket, müşterilerinin hem tedavi hem de karantina masrafını karşılamayı vadediyor. Tedavi için 150 bin avroya (1 milyon 188 bin lira), 14 günlük karantina süreci içinse günlük 100 avroya (790 lira) kadar masraf şirket tarafından karşılanacak.

Şirketin sunduğu bu imkan bütün sınıflardaki yolcular için geçerli.

31 Ekim’de başlanacak uygulama, Emirates ile uçan yolcuların uçuş tarihinden itibaren 31 gün boyunca geçerli olacak.

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