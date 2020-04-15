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Emirates Havayolları tüm yolculara koronavirüs testi yapacak

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Emirates Havayolları tüm yolculara koronavirüs testi yapacak
Emirates Havayolları tüm yolculara koronavirüs testi yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir havayolu şirketi Emirates, tüm yolcularını 10 dakikada sonuç veren hızlı koronavirüs testinden geçireceğini duyurdu.

Dünyanın en büyü havayolu şirketlerinden olan Emirates, bu alanda bir ilke imza atarak tüm yolcularına koronavirüs testi yapacağını açıkladı.

Twitter hesabından duyuruda bulunan şirket, testlerin Dubai Sağlık Müdürlüğü (DHA) ile koordineli bir şekilde gerçekleştirileceğini ve sonucun 10 dakika içinde alınacağını belirtti.

'Diğer uçuşlara da genişletilebilir'

Emirates Havayolları Operasyon Direktörü Adel Al Redha“Gelecekte test kapasitelerini artırmaya ve diğer uçuşlara da genişletmeye yönelik planlar üzerinde çalışıyoruz. Bu, yerinde testler gerçekleştirmemize ve koronavirüs test sertifikaları gerektiren ülkelere seyahat eden Emirates yolcuları için anında doğrulama ihtiyacını karşılamamıza olanak tanıyacak” dedi.

Emirates salgın nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuştu. Ancak yakın zamanda sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen yabancılar için uçuş gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri de ülkeye gelecek yabancıların vizelerini geçici olarak askıya almış ve vatandaşlarının da yurt dışına çıkışını yasaklamıştı.

Al Arabiya, dün Emirates Havayolları’nın Dubai’ye gelmek isteyenler için bilet opsiyonlarını açtığını duyurmuştu. Şirketin Sözcüsü, “Şu anda uçuşlarımızdan bazıları 1 Mayıs’tan itibaren rezervasyona açık. Ancak durum dinamikliğini koruyor ve uçuş servislerinde değişiklik olabilir” demişti.

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