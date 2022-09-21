EMİRNAME: 60 civarında dosyaya işlem yaptıran ve yapanlara dava açılıyor!

Ledra Hukuk Bürosu açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Şehir Plancıları Odası adına, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi 2 Emirnamesi ile ilgili bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde dosyaladığımız davada, tek taraflı ara emri başvurumuz görüşülmüş ve emirnamenin kaldırılması kararının yürütmesi durdurulmuştur. Dolayısı ile söz konusu Emirname yürürlükte olmaya devam etmektedir.

Emirname kurallarına aykırı şekilde yapılmış veya yapılacak olan planlama onayı başvurularının ilgili mercilerce reddedilmesinin gerekmekte olduğunu hatırlatır, tüm tarafları mahkeme kararının gereklerine uymaya çağırırız. Emirname yürürlükte değilmiş gibi işlem yapılmasının mahkeme emrine riayetsizlik teşkil edeceğini ve hapislik cezası gerektirebileceğini hatırlatırız.