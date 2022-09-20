Emirname Yürürlükte !

EMİRNAME YÜRÜRLÜKTE !

Dün gece alelacele yayınlanan Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılmasına yönelik Odamız tarafından bu sabah açılan dava sonuçlanmış ve Mahkeme tarafından ARA EMRİ verilmiştir !!!

Bu karar ile birlikte, Emirname’nin kaldırılması kararı geçersiz olmuştur ve halen yürürlükte olan ve vatandaşların uyması gereken mevzuat “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni”dir.

Bunun yanında bugün yetkili makamlara giriş yapılan dosyaların tümü ve ruhsat kesilen dosyalar geçersiz kılınmıştır.

Odamız usulsüzce yapılmak istenen bir işlemin önüne BİR KEZ DAHA geçmiştir. Bundan sonraki süreçlerde de hem Şehir Planlama mesleği ilkelerinin, hem de yürürlükte olan yasa ve tüzüklerin doğru uygulanmasını sağlamak amacı ile yapılan tüm hukuksuzluklara karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası