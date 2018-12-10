Emirname'de 3 değişiklik.. Baybars 10 kat konusuna açıklık getirdi

Ülkemizde uzun bir süredir tartışma konusu haline gelen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Emirnamenin yürürlüğe girmesinin ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Haberherdakika internet gazetesine özel bir açıklamada bulundu. Baybars Emirname’nin 97 görüşe göre revize edildiğini açıkladı.

Baybars’ın açıklaması şöyle: Meşakkatli bir süreçti. Biz bu emirnamenin taslak bir emirname olduğunu söylemiştik ve 97 tanede görüş aldık. Bu aldığımız görüşleri değerlendirdik taslak emirname ile şuanda yayınlanan emirname arasında ciddi farklar var. Görüşleri ciddiye aldığımızı göstermek bakımından 3 noktada ciddi farklar var.

Talebin olduğu bölgelerde ön imar sınırını genişlettik.

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğer yeterli yolu varsa maksimum 2 konut yapma sınırı getirdik. Bu durum birçok vatandaşı koruyacak.

10 kat bölgesi hiç yok. Yine 3 kat sınırı var. İnşaat taban alanları değiştirildi.

19 Kasım’dan önce hazırlanan projelere emirname çıkacağını bilmeden içeriye verdiği için o insanların kazanılmış hakları korundu. 19 Kasım’dan sonrakilere daha fazla kritere tabi tuttuk.