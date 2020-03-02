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Emiroğlu: "Kalp Ve Damar Cerrahisi Yarından İtibaren Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği Yanındaki Serviste Hizmet Verecek

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Emiroğlu: "Kalp Ve Damar Cerrahisi Yarından İtibaren Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği Yanındaki Serviste Hizmet Verecek
Emiroğlu: "Kalp Ve Damar Cerrahisi Yarından İtibaren Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği Yanındaki Serviste Hizmet Verecek

 Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik ŞefiDr. Ozan Emiroğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi’nin yarından itibaren ikinci kat Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği yanındaki serviste hizmet vereceğini, takiplerinde olan ve ameliyat olacak hastaların buraya müracaat etmesi gerektiğini duyurdu.

Emiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 29 Şubat Cuma sabahı anjiyo laboratuvarından başlayıp yayılan yangında Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nin maalesef anjiyo laboratuvarına yakın olması nedeniyle tekrar hizmet veremeyecek derecede yanan tek servis olduğunu kaydetti.

12 senedir hizmet veren servislerinin tamamen yandığını vurgulayan Emiroğlu, yangından tamamen yanan serviste oluşan hasarın manevi üzüntünün yanında serviste, alt yapıda, medikal cihaz ve aletlerde çok büyük maddi zarara neden olduğunu söyledi.

KIBRIS TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ ADINA BAĞIŞTA BULUNULABİRLECEK

Emiroğlu şöyle devam etti:

“2007 yılından beri kalp ameliyatı gerektiren hastaların yurtdışına bağımlılığını kaldırıp, ülkemizde kalp cerrahisinin başlamasına vesile olan servisimizin yeniden yapılandırılabilmesi ve eskiden olduğu gibi halkımıza eksiksiz hizmet verebilmesi için devletimizin yanında halkımızdan da küçük veya büyük demeden gelecek tüm yardımlara şimdiye dek hiç olmadığı kadar ihtiyacımız vardır.”

Emiroğlu, Türkiye İş Bankası Gönyeli şubesindeki Kıbrıs Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği adına olan TR48 0006 4000 0016 8040 0545 84 numaralı hesaba bağışta bulunulabileceğini  de duyurdu.

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