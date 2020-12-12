Emirzade kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Sevil Emirzade, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek “1908’den Günümüze İZLER” ‘Hilmi Damdelen-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı anı-biyografi kitabını takdim etti.

Sevil Emirzade, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek “1908’den Günümüze İZLER” ‘Hilmi Damdelen-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı anı-biyografi kitabını takdim etti.

Sevil Emirzade’yi, babası merhum emekli öğretmen Hilmi Damdelen’in 1908’den günümüze ışık tutan, öğrencileri ve meslektaşlarıyla ilgili anılarına yer verdiği kitabı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emirzade’ye çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.