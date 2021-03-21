Emirzade, kitabını Meclis'e sundu

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da, kadınların her meslekte olduğu gibi yazarlıkta da, titiz çalışmalar içinde olduklarını mutlulukla izlediğini ifade etti.

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yazar Sevil Emirzade’yi kabul etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu adına gerçekleşen kabulde, Emirzade “1908’den Günümüze İzler” ‘Hilmi Damdelen-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı anı-araştırma-biyografi-aSevil Emirzade, 1930-1968 yıllarında öğretmen olan babasının öğretmenlik anılarını, onun meslektaşları, öğrencileri ve diğer yakınlarıyla yaptığı röportajlarla elde ederek, kitabını 1000’e yakın çoğu eski resim ve belgeyle genişleterek tamamladığını aktardı. İzler’i, yüce Meclis’e sunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da, kadınların her meslekte olduğu gibi yazarlıkta da, titiz çalışmalar içinde olduklarını mutlulukla izlediğini ifade etti. Seral Fırat, büyük bir uğraş sonucunda ortaya çıkan, Kıbrıs Türk kültürüne, edebiyatına ve eğitim tarihine önemli bir katkı sayılan bu eserinden dolayı yazar Sevil Emirzade’yi kutladı.

‘Damdelen Hoca’, 1910’lu 20’li yılların imkansızlıkları içinde pek çok köy çocuğu gibi, orta öğrenim yıllarında çok zorluklar yaşamış, bunlara karşı direnmiş, azimle çalışarak, o dönem küçük bir köy olan Gönyeli’nin “ilk kez” ortaokul, lise, İngiliz Okulu mezunu olmuş; ardından önce Tapu Dairesine girişiyle köyünün “ilk memuru”, daha sonra ise “ilk öğretmeni” olabilmişti.

rşiv ve albüm nitelikli kitabıyla, ‘Con Rifat’ ve ‘Çifte Nikâh’adlı belgesel oyunlarını Seral Fırat’a takdim etti.

Kitabın yazarı YDÜ Dramatik Yazarlık bölümü mezunu ve emekli BRT spikeri Sevil Emirzade, Meclis genel Sekreteri’ne babası İbrahim Hilmi Damdelen’in, 28 yıl önce hayata veda ederken, ardında bitiremediği bir yarım kitap bıraktığından söz ederek, anılarını ne yazık ki sadece öğretmenliğe başladığı 1930 yılına kadar getirebildiğini anlattı.