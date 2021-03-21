  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vaka

Emirzade, kitabını Meclis'e sundu

» »
Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da, kadınların her meslekte olduğu gibi yazarlıkta da, titiz çalışmalar içinde olduklarını mutlulukla izlediğini ifade etti.
Emirzade, kitabını Meclis'e sundu

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yazar Sevil Emirzade’yi kabul etti.  KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu adına gerçekleşen kabulde,  Emirzade “1908’den Günümüze İzler”  ‘Hilmi Damdelen-Öğrencileri ve Ailesi’ adlı anı-araştırma-biyografi-aSevil Emirzade, 1930-1968 yıllarında öğretmen olan babasının öğretmenlik anılarını, onun meslektaşları, öğrencileri ve diğer yakınlarıyla yaptığı röportajlarla elde ederek, kitabını 1000’e yakın çoğu eski resim ve belgeyle genişleterek tamamladığını aktardı.  İzler’i,  yüce Meclis’e sunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da, kadınların her meslekte olduğu gibi yazarlıkta da, titiz çalışmalar içinde olduklarını mutlulukla izlediğini ifade etti. Seral Fırat, büyük bir uğraş sonucunda ortaya çıkan, Kıbrıs Türk kültürüne, edebiyatına ve eğitim tarihine önemli bir katkı sayılan bu eserinden dolayı yazar Sevil Emirzade’yi kutladı.

‘Damdelen Hoca’, 1910’lu 20’li yılların imkansızlıkları içinde pek çok köy çocuğu gibi, orta öğrenim yıllarında çok zorluklar yaşamış, bunlara karşı direnmiş, azimle çalışarak, o dönem küçük bir köy olan Gönyeli’nin “ilk kez” ortaokul, lise, İngiliz Okulu mezunu olmuş;  ardından önce Tapu Dairesine girişiyle köyünün “ilk memuru”, daha sonra ise “ilk öğretmeni”  olabilmişti. 

rşiv ve albüm nitelikli  kitabıyla, ‘Con Rifat’ ve ‘Çifte Nikâh’adlı belgesel oyunlarını Seral Fırat’a takdim etti.

Kitabın yazarı YDÜ Dramatik Yazarlık bölümü mezunu ve emekli BRT spikeri Sevil Emirzade, Meclis genel Sekreteri’ne babası İbrahim Hilmi Damdelen’in, 28 yıl önce hayata veda ederken, ardında bitiremediği bir yarım kitap bıraktığından söz ederek, anılarını ne yazık ki sadece öğretmenliğe başladığı 1930 yılına kadar getirebildiğini anlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB'den su günü semineri21 Mart 2021 Pazar 13:45
  • Çakıcı'dan İstanbul sözleşmesi eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:45
  • DP'den hükümete yandaş politika eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:44
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor.21 Mart 2021 Pazar 13:42
  • Uluçam, derelerden 100 milyon m3 su denize akıyor21 Mart 2021 Pazar 13:41
  • Tatar 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle mesaj yayımladı21 Mart 2021 Pazar 12:51
  • Gökçebel: “Eğitim çalışanları aşılanmadan, görevlerini uzaktan eğitim şeklinde yürütmeye devam edecekler”21 Mart 2021 Pazar 12:46
  • İzinlerle ilgili haberler gerçek dışı21 Mart 2021 Pazar 12:35
  • Tüm okullarda Cuma gününe kadar ders kesimi yapılacak21 Mart 2021 Pazar 12:31
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye yasal işlem21 Mart 2021 Pazar 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti