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Emlak Konut'tan bir ayda 2,6 milyar TL'lik rekor ciro

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Emlak Konut'tan bir ayda 2,6 milyar TL'lik rekor ciro
Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında bir ayda 2 bin 300 konut satıldı, 2 milyar 600 milyon liralık da ciro elde edildi.

Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 2 milyar 600 milyon ciro elde edilirken, ciro bazında bir önceki kampanyanın yüzde 30 üzerine çıkıldı.

Emlak Konut GYO, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlattığı "TÜFE'li Satış Kampanyası"nın sektörde yarattığı hareketlilik sonrası, Türkiye'nin geleceği ve ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak bu ayın başında da "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasını hayata geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında bir ayda 2 bin 300 konut satıldı, 2 milyar 600 milyon liralık da ciro elde edildi. Emlak Konut GYO'nun 15 Temmuz'dan sonra hayata geçirdiği "TÜFE'li Satış Kampanyası"nda, bir ayda (1-31 Ağustos) 2 bin 405 konut satılmış, yaklaşık 2 milyar lira da ciro elde edilmişti. Böylece, ilk bir aylık dönemler kıyaslandığında "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında yüzde 30 daha fazla ciro yapılarak "TÜFE'li Satış Kampanyası" geride bırakıldı.

Öte yandan, Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 444 adet, nisanda 451 adet ve mayısta 552 adet adet konut ile 5 ayda toplamda 2 bin 203 konut satışı gerçekleştirmişti. Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 1 ayda ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 5 ayındaki rakamları da geride bıraktı.

Türkiye'nin her yerinde konut satışı gerçekleştirilen "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası, 31 Mart'ta sona erecek.

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