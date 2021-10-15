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Emlak milyoneri Robert Durst’a cinayetten ömür boyu hapis

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ABD’li emlak milyoneri Robert Durst’ın arkadaşı Susan Berman’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Emlak milyoneri Robert Durst’a cinayetten ömür boyu hapis

ABD’li emlak milyoneri Robert Durst’ın arkadaşı Susan Berman’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Los Angeles’ta görülen davanın karar duruşmasında mahkeme Durst’ı suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti.

İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

78 yaşındaki Durst, yer aldığı bir belgeseldeki sözleri sonrası cinayet soruşturmasına dahil olmuştu. Çekimlere ara verildiği sırada mikrofonu açık unutunca cinayeti itiraf eden Durst yakayı ele verdi.

Susan Berman, 2000 yılında Los Angeles’taki silahla vurularak öldürülmüştü. Durst’ın Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğünden şüpheleniliyor.

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