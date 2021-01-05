Emlak vergilerine %30 zam!

Emlak vergilerine yapılan %30 zam resmi gazetede yayınlandı...Zam haberi tepkilere neden oldu. Devrim Barçın sosyal medya hesabından zama tepki gösterdi ve yapılan %30 zammın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Emlak vergilerine yapılan %30 zam resmi gazetede yayınlandı...Zam haberi tepkilere neden oldu. Devrim Barçın sosyal medya hesabından zama tepki gösterdi ve yapılan %30 zammın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Devrim Barçın Sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

EMLAK VERGİSİNE ANAYASAYA AYKIRI %30 ZAM YAPILDI

UBP-DP-YDP Hükümeti, Emlak Vergisine, yasada öngörülen Hayat Pahalılığı oranından daha fazla artış yapmak için Anayasanın 112. Maddesine dayanarak Yasa Gücünde Kararname yayınlamış.

Peki Anayasa 112 ne diyor ?

"Yasa Gücünde Kararname ile yeni mali yükümlülük getirilemez"



Yani bu kararname Anayasaya aykırıdır.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nde dava açacak oda, birlik, dernek çıkacak mı çok merak ediyorum gerçekten.

Malum Anayasa değişikliklerini ret ettiğimiz için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılamıyor !!