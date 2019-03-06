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Emlakçı, sattığı evin parasını çaldı

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Emlakçı, sattığı evin parasını çaldı
Emlakçı, sattığı evin parasını çaldı

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre, 02.08.2018-15.01.2019 tarihleri arasında, Girne’de serbest emlakçi olarak çalışan Y.T.(K-51)’nin, bir şirket tarafından yapımı tamamlanan daireyi, satın alınması için yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Beldiran’dan temin etmiş olduğu 40.995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığı tespit dilmiştir. Bahse konu şahıs benzer suçtan dolayı halen tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan 2018 yılı içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışmakta olan M.B.(E-36)’nin, E.B.(E-31) ile birlikte iş yerinden çaldıkları toplam 3 şişe alkollü içkiyi, Çayırova’da faaliyet gösteren bir markete 370 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir

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