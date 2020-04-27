  • BIST 101.130
  • Altın 386,371
  • Dolar 6,9823
  • Euro 7,5789
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Emlakçılar Birliği :Emlak Sektörü henüz hazır değil

» »
Emlakçılar Birliği :Emlak Sektörü henüz hazır değil
Emlakçılar Birliği :Emlak Sektörü henüz hazır değil

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede öğrenci ve çalışan işçi kalmadığını, giriş-çıkışların durduğu bir ortamda yeni yatırımcının da gelmesinin söz konusu olmadığını ve bu bağlamda Emlak ofislerinin ay sonuna kadar kapalı kalmasını istediklerini açıkladı.

Başkan Sungur’un açıklaması şöyle;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde pantemi salgını nedeni ile 13 Mart’tan bu yana tüm sektörler gibi emlak sektörü de kapılarını kapatmıştı. Şimdi hükümetimiz içinde bizimde olduğumuz bazı sektörleri yeniden açmanın hazırlığı içerinde.

Emlak ve İnşaat sektörü kendi ile birlikte 84 ayrı sektörü tetiklemekte olup, bir bütün içerisinde hareket etmektedir. Uçak seferleri başlamadıkça, ülkelerine pandemi öncesi dönen 2. Ve 3. Ülke vatandaşları adamıza dönmedikçe, 84 ayrı diğer sektör çalışmadıkça, emlak ve inşaat sektörünü açmak, hem gelir getirmeyecek olup hem de salgının yayılmasına öncü olacaktır.

KTEB olarak 4 Mayıs’ta açılması kararlaştırılan Emlak Ofislerinin henüz açılmaması gerektiğini düşünmekteyiz.  Bu bağlamda;

1-   İnşaat ve Emlak Sektörünü açtığınız anda Planlama ve İnşaat Dairesi, Şehircilik ve Planlama Dairesi, Tapu Dairesi, tüm Belediye Birimleri, Karayolları Dairesi ile Kaymakamlıkların açık olması gerekmektedir.  Bunların bir tanesinin bile kapalı olması işlemlerin yarı buçuk kalmasına ve dolasıyla işlem yapılmamasına neden olacaktır.

2-   Giriş-Çıkışlar durmuş, öğrenciler ve işçiler ülkelerine dönmüş, ülkede yeni bir yatırım yapma niyetinde olan kimse kalmamıştır.

3-   130 aktif KTEB üyesi kayıtlı emlak ofisi dışındaki, 200’e yakın yabancı uyrukların çalıştırdığı kayıt dışı emlakçılar bu süreçte denetlenmeyecek. Hem sağlık açısından hem de ülke ekonomisi açısından olumsuz bir tablo sergileyecekler.

4-   Emlak sektörü birebir insanların yakın mesafede olacakları, yüz yüze iletişim ile gerçekleştirilebilecekleri bir iş olduğundan sağlık koşulları da uygun düşmemektedir.

 

Bu bağlamda hükümetimizden ricamız 30 Mayıs’a kadar Emlak Ofislerinin açılmaması yönündedir.

 

Bir başka konusu ise normalleşme sürecine ilişkin daha önce yaptığımız önerileri bir kez daha hem hükümetimize hem de kamuoyuna hatırlatmak isteriz

Bu bağlamda 19 Mart’ta Başbakanımız Sayın Ersin Tatar ile yaptığımız görüşmede ortaya koyduğumuz şu öneriyi hatırlatmak isteriz. “Salgın Kontrol altına alındıktan ve yaşam normale döndükten sonraki tarihten başlayarak; faiz ödemesi ve kredi taksitlerin 1 yıl sonrasına kadar ileri ötelenmesi gerekliğini hatırlatmak istiyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Rıfat Günay’ın da 2 Nisan’da dile getirdiği “Virüs Salgının ülkeden tamamen yok olduktan sonraki süreçte ise ekonomik kriz etkilerinin uzun bir süre devam edecek. Bu kriz yönetimini bir bütün olarak görmek lazım”  şeklindeki uyarısı doğrultusunda hükümetimizi karar almaya davet ediyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKP Genel Sekreteri: Hükümet yasalara uymamakta ısrarlı!27 Nisan 2020 Pazartesi 14:01
  • Erhürman'dan hükümete eleştiri!27 Nisan 2020 Pazartesi 13:19
  • Riverside Otel çalışanlarının karantina süresi tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 personel ise taburcu27 Nisan 2020 Pazartesi 13:18
  • DEV-İŞ: “Bankalarda aktarım sıkıntısı oldu”27 Nisan 2020 Pazartesi 12:39
  • 582 araç sürücüsü kontrol edildi! 32 ileri işlem yapıldı27 Nisan 2020 Pazartesi 12:14
  • Meclis toplanıyor27 Nisan 2020 Pazartesi 12:06
  • İşte kuzey Kıbrıs'ta 4 adımlık açılma planı... Hangi sektörler ne gün açılıyor?27 Nisan 2020 Pazartesi 11:05
  • Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği’nden Hayvanlara Yardım Çağrısı27 Nisan 2020 Pazartesi 10:57
  • Ataser: “Vaka sayısı az diye rehavete kapılmayın!”27 Nisan 2020 Pazartesi 10:13
  • Harmancı: "Olumlu düşünerek yola devam edeceğiz"27 Nisan 2020 Pazartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti