Emlakçılar Birliği :Emlak Sektörü henüz hazır değil

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede öğrenci ve çalışan işçi kalmadığını, giriş-çıkışların durduğu bir ortamda yeni yatırımcının da gelmesinin söz konusu olmadığını ve bu bağlamda Emlak ofislerinin ay sonuna kadar kapalı kalmasını istediklerini açıkladı.

Başkan Sungur’un açıklaması şöyle;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde pantemi salgını nedeni ile 13 Mart’tan bu yana tüm sektörler gibi emlak sektörü de kapılarını kapatmıştı. Şimdi hükümetimiz içinde bizimde olduğumuz bazı sektörleri yeniden açmanın hazırlığı içerinde.

Emlak ve İnşaat sektörü kendi ile birlikte 84 ayrı sektörü tetiklemekte olup, bir bütün içerisinde hareket etmektedir. Uçak seferleri başlamadıkça, ülkelerine pandemi öncesi dönen 2. Ve 3. Ülke vatandaşları adamıza dönmedikçe, 84 ayrı diğer sektör çalışmadıkça, emlak ve inşaat sektörünü açmak, hem gelir getirmeyecek olup hem de salgının yayılmasına öncü olacaktır.

KTEB olarak 4 Mayıs’ta açılması kararlaştırılan Emlak Ofislerinin henüz açılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda;

1- İnşaat ve Emlak Sektörünü açtığınız anda Planlama ve İnşaat Dairesi, Şehircilik ve Planlama Dairesi, Tapu Dairesi, tüm Belediye Birimleri, Karayolları Dairesi ile Kaymakamlıkların açık olması gerekmektedir. Bunların bir tanesinin bile kapalı olması işlemlerin yarı buçuk kalmasına ve dolasıyla işlem yapılmamasına neden olacaktır.

2- Giriş-Çıkışlar durmuş, öğrenciler ve işçiler ülkelerine dönmüş, ülkede yeni bir yatırım yapma niyetinde olan kimse kalmamıştır.

3- 130 aktif KTEB üyesi kayıtlı emlak ofisi dışındaki, 200’e yakın yabancı uyrukların çalıştırdığı kayıt dışı emlakçılar bu süreçte denetlenmeyecek. Hem sağlık açısından hem de ülke ekonomisi açısından olumsuz bir tablo sergileyecekler.

4- Emlak sektörü birebir insanların yakın mesafede olacakları, yüz yüze iletişim ile gerçekleştirilebilecekleri bir iş olduğundan sağlık koşulları da uygun düşmemektedir.

Bu bağlamda hükümetimizden ricamız 30 Mayıs’a kadar Emlak Ofislerinin açılmaması yönündedir.

Bir başka konusu ise normalleşme sürecine ilişkin daha önce yaptığımız önerileri bir kez daha hem hükümetimize hem de kamuoyuna hatırlatmak isteriz

Bu bağlamda 19 Mart’ta Başbakanımız Sayın Ersin Tatar ile yaptığımız görüşmede ortaya koyduğumuz şu öneriyi hatırlatmak isteriz. “Salgın Kontrol altına alındıktan ve yaşam normale döndükten sonraki tarihten başlayarak; faiz ödemesi ve kredi taksitlerin 1 yıl sonrasına kadar ileri ötelenmesi gerekliğini hatırlatmak istiyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Rıfat Günay’ın da 2 Nisan’da dile getirdiği “Virüs Salgının ülkeden tamamen yok olduktan sonraki süreçte ise ekonomik kriz etkilerinin uzun bir süre devam edecek. Bu kriz yönetimini bir bütün olarak görmek lazım” şeklindeki uyarısı doğrultusunda hükümetimizi karar almaya davet ediyoruz.