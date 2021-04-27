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Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de

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Emlakçıların mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanan “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yirmi gün içinde görüş ve önerilerin sunulması için Resmi Gazete’de yayımlandı.
Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de

Emlakçıların mağduriyetlerini gidermek amacıyla hazırlanan “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yirmi gün içinde görüş ve önerilerin sunulması için Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tasarının genel gerekçesine göre, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası, ülkede emlakçı olarak faaliyet gösterecek olan kişi ve şirketlerin, emlakçı olarak kayıt olmak zorunda oldukları, aksi halde emlakçı olarak kabul edilmeyecekleri ve emlakçılık faaliyeti yapamayacakları hükümlerini içeriyor.

Gerek Geçici Komisyon vasıtası ile ilk kayıt işlemini yaptıran, gerekse daha sonra birliğe kayıt olmak suretiyle fiilen emlakçılık yapan kişiler, yasa önünde kayıt dışı emlakçı olarak görülüyor ve bazı hukuk davalarında mağduriyetler yaşıyor. Tasarı, mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tüm bu sorunları ve eksiklikleri gidermek amacıyla günümüz koşullarına uygun olarak hazırlandı.

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