Emma Raducanu: Tenisin yükselen yıldızı 18 yaşındaki sporcu kimdir?

Emma Raducanu, tenis tarihinde yeni çağın başlangıcı kabul edilen 1968'ten bu yana büyük tenis turnuvalarında finale kalan en genç oyuncu oldu.

Emma Raducanu, tenis tarihinde yeni çağın başlangıcı kabul edilen 1968'ten bu yana büyük tenis turnuvalarında finale kalan en genç oyuncu oldu.

Bu yılın büyük bir kısmını tenis oynayarak ve okuldaki derslerine devam ederek geçiren 18 yaşındaki İngiliz sporcu daha beş ay öncesine kadar matematik ve ekonomi derslerinin son sınavlarına giriyordu. Sürücü ehliyetini de yeni aldı.

Raducanu dünya sıralamasında 361'inci iken ilk defa çıktığı Wimbledon kortunda son 16'ya kaldı.

Temmuz ayında da, Wimbledon turnuvasının dördüncü turuna çıkarak, son 42 yılda bu konuma gelen en genç İngiliz oyuncu oldu. Raducanu neler başarabileceğinin işaretini veriyordu.

İngiliz sporcu Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda (US Open) finallere kalmayı beklemediğini söyledi. Maçlardaki kazanımları hızla artınca daha erken bir tarihe aldığı uçak biletini de iptal etmek zorunda kaldı.