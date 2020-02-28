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Emniyet İdlib paylaşımlarına soruşturma başlattı

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Sosyal medyada İdlib'deki saldırıya ilişkin paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi
Emniyet İdlib paylaşımlarına soruşturma başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan 33 askerin yaşamını yitirdiği İdlib saldırısıyla ilgili “provokatif paylaşımlarda bulunanlar”la ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, “Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı yazılı açıklamada, “Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmi açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli. Aziz milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rabbim, kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Yapılan yalan haber ya da paylaşımlara ilişkin tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından gerçekleştirilmektedir. Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.

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