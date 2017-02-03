Emniyet kemeri (değişiklik) yasa tasarısı” komitede oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, UBP milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, “Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıya, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Asım Akansoy, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Erdal Özcenk katıldı.

Yasa, trafik ile ilgili yasaların tek çatı altında toplanması ve yürütme yetkisinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olması çalışmaları çerçevesinde değiştirildi.