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Emniyetin Partisinde Kadın Meslektaşının Tweerk Yaptığı ABD'li Polis Amirinin Başı Dertte

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Emniyetin Partisinde Kadın Meslektaşının Tweerk Yaptığı ABD'li Polis Amirinin Başı Dertte
Emniyetin Partisinde Kadın Meslektaşının Tweerk Yaptığı ABD'li Polis Amirinin Başı Dertte

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti emniyet müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Noel partisinde tweerk skandalı yaşandı. Teğmen McGarry'e kucak dansı yaparken görüntülenen kadın polis hakkında soruşturma başlatıldı. Teğmenin ise görev yeri değiştirildi.

New York Emniyet Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı partisinde bu sene skandal bir olay meydana geldi. Çaylak bir kadın polis, amirine twerk dans yapmaya başladı. Bu görüntülerin başta sosyal medya olmak üzere çeşitli yerlerde yayılmasının ardından polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Kadın polis hakkındaki süreç devam ederken, McGarry'nin görev yeri değiştirildi.

 

EVLİ VE ÇOCUĞU VAR

Videoda çaylak polisin McGarry'nin kucağında dans ettiği görülüyor. Dansın bitmesinin ardından Teğmen McGarry, adı açıklanmayan kadına sarılıyor. New York Post, McGarry'nin evli ve çocuklu olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ve kimliği gizli tutulan bir polis, McGarry'nin olayın ardından "batırdığını" bildiğini öne sürdü:

KADININ CEZA ALIP ALMAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Bu işte astınla bir şeyler karıştırmak kesinlikle kabul edilemez. Çaylak polis bunu pek iyi bilmiyor çünkü o işe yeni girdi. Kaynak, McGarry'nin eylemlerinin "kötü bir örnek teşkil ettiğini" savundu. Öte yandan kadın memurun disiplin cezası alıp almayacağı belli değil. Gazeteciler, McGarry ve eşi Melissa McGarry'iyle dün görüşmeye çalıştı. Melissa, muhabirlere tepki gösterdi. "Bu dünyada endişelenecek başka şeyler var" diyen Melissa, gazetecilere küfretti.

YAPTIĞINDAN UTANÇ DUYUYOR

New York Polis Teşkilatı'na bu yıl katılan çaylak polisin polisin babası da basına demeç verdi. Kızının kendisine "Baba hata ettim. Yaptığımdan çok utanıyorum. Seni ve ailemi utandırdım" dediğini aktaran adı açıklanmayan adam şöyle konuştu: Kızım olay yüzünden yıkıldı, tekrar tekrar ağladı. O genç, teğmense evli. Teğmenin bilmesi gerekirdi. Onları dava edeceğim.

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