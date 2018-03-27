EMO 45. Olağan Genel Kurulu yapıldı

ivan başkanlığını Sayın Kadri Bürüncük’ün yaptığı EMO Genel Kurul’unda EMO Başkanı Mert Girgen Oda’nın faaliyetleri ve hedefleri hakkında üyelere bilgiler verdi. Daha sonra sırasıyla Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Aziz Limasollu, İMO Başkanı Seral Aysal, KTMMOB Başkanı Selcan Akyel ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu EMO Üyelerine hitaben konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından 44. Dönem EMO yönetim Kurulu İdari ve Mali açıdan oy birliği ile ibra edilmiştir.

Son olarak Genel Kurul 45. Dönem Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun seçilmesi ile tamamlanmıştır. Görkem Çelik ve Özgenç Yücesan’ın aday olarak yarıştığı seçimde 45. Dönem EMO Başkanlığı’na 133 oy ile Görkem Çelik seçilmiştir. Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi için seçime gidilmiştir. Seçim sonucunda 45. Dönem EMO Yönetim Kurulu Ali Murat Cellatoğlu, Mehmet Toycan, Üner Kutalmış ve Samet Biricik’ten oluşmuştur. Yedek üyeler ise Buğra Gazioğlu ve Zeka Fındık olarak belirlenmiştir. Denetleme Kurulu Halil Akansel ve Yılmaz Öztürk’ten oluşturulmuştur.