EMO Başkanı Ali Murat CELLATOĞLU; kesintiler ile KKTC halkına nostalji yaşatarak 90’lı yıllara götürmüştür

İşte açıklama;

Bu hafta yaşadığımız elektrik kesintileri, KKTC halkına nostalji yaşatarak 90’lı yıllara götürmüştür. O dönemde de kesintiler yapılıp dönüşümlü olarak bölgelere elektrik enerjisi verilip zor günler atlatılmaya çalışılmıştı. Tüm dünyada bilim temelinde teknolojik gelişmeler yaşanırken, enerji de en çok öneme sahip konular arasında yerini almıştır. Ne acıdır ki ülkemizde bırakın teknolojik gelişmeyi ve ileriye gitmeyi, 25 yıl geriye dönmüş durumdayız. Dünyada enerji konusu bu kadar önemli bir hal almışken, ülkemizde her alanda olduğu gibi enerjiye de önem vermeyip elimizde tuttuklarımızı bile idame ettirmekten aciz bir duruma geldik. Çok değil, beş yıl öncesine kadar enerjinin Tarım Bakanlığına bağlı olduğunu düşünürsek, herhalde bugün yaşadıklarımız çok da sürpriz değildir. Günümüzde enerji; verimli, sürekli, güvenilir ve ekonomik olmalıdır. Bunu sağlamanın yolu da güncel teknolojileri takip ederek yatırım yapmaktan ve enerji konusunda vizyon oluşturup projeler geliştirebilecek iyi donanımlı bir ekip oluşturmaktan geçer. Enerji konusu çeşitli disiplinlerdeki mühendislik dallarında uzmanlık gerektirdiği gibi, uluslararası ilişkiler, hukuk ve ekonomi dallarını da yakından ilgilendirmektedir. Hal böyleyken, ülkemizde enerji konusuna yön verenlerin kaç tanesinde bu uzmanlıklar vardır diye bir bakmak gerekir.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve hazırladığımız raporlar ile bugünün geleceğini öngörmüş ve uyarılarda bulunmaya çalışmıştık. Gelinen noktada, geçmişten dersler çıkarıp bundan sonra yapılması gerekenleri ortaya koymak ve ileriyi düşünerek KIB-TEK’e ve tüm toplumsal değerlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu kapsamda enerji konusu artık profesyonellere bırakılmalıdır. KIB-TEK’in halka ait olduğunun hatırlanması ve mevcut kurumsal yapısının yenilenerek çağımıza uygun yönetim anlayışıyla, siyasetten arındırılmış bir işletme yapısına getirilmesi kaçınılmazdır. Evet, yatırımlar yapılmalıdır, santraller yenilenmelidir, altyapı geliştirilmelidir fakat düşünce yapısı ile işleyiş tarzı değişmediği sürece sorun tam olarak hiçbir zaman çözümlenmemiş olacaktır. Ülkemizin şu an itibarı ile ihtiyaç duyduğu en önemli unsur şeffaflık ve iyi idaredir. Bunun samimi bir şekilde uygulamaya konulması tüm halkı motive ederek sahiplenmeyi artıracaktır.

Teknik olarak yapılması gerekenler hususunda; mevcut santralların bakımlarının yapılarak iyileştirilmesi, yeni santral yatırımı yapılması, AKSA ile yapılan sözleşmenin sona ermesi ile ne gibi adımlar atılacağı konusunda ivedi planlama yapılması, LNG dönüşümü için altyapı çalışmalarının başlatılması, şebekemizin dijitalleşmesi ve akıllı şebeke yapısına bürünmesi, enerjinin depolanması, enterkonnekte, enerji verimliliği ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanma gibi konular çalışılarak projelendirilmeli, dünyadaki uygulamalarına bakılmalı ve sonuçlandırma hedefiyle ülkemize uyarlanmalıdır. Ancak; birçok disiplinden oluşan uzman ve profesyonel kadrolar oluşturulmadan ve bilim temelinde çalışmalar yapılmadan, iyinin desteklendiği, kötünün hesabının sorulduğu bir düzene geçilmeden bunları daha çok konuşacağımız da aşikardır.

Tüm bu teknik çalışmaların hayata geçirilmesi için bütçe oluşturulması gerektiğinden, kısa vadede atılabilecek en önemli ve öncelikli adım, KIB-TEK’in toplum nazarında kaybettiği güven ve itibarın geri kazandırılması, uzmanlar tarafından yönetilmesi ve şeffaflık ilkesi ile yeniden yapılanması olarak düşünülmelidir. KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası da tüm insan kaynağı ile bilimsel ve teknik çalışmalar yaparak katkı koymaya ve toplumsal fayda gözeterek böyle bir sürece destek vermeye hazırdır.

Saygılarımla,

Ali Murat CELLATOĞLU

EMO Başkanı