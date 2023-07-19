  • BIST 6.387,16
  • Altın 1712.412
  • Dolar 26.9259
  • Euro 30.2297
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

EMO Enerji Komitesi: Ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliği bir şirkete hibe ediliyor

» »
KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komitesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğinin bir şirkete hibe edildiğini ileri sürdü.
EMO Enerji Komitesi: Ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliği bir şirkete hibe ediliyor

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin tüm elektrik enerjisi arz güvenliğinin bir şirketin tam kontrolüne geçmek üzere olduğunu savundu.

Odanın yıllardır elektrik enerjisi sorunlarına çözümler sunmak için sayısız çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, bu çalışmalarla bıkmadan, usanmadan toplumun ihtiyacını ve sorunun çözümlerini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Elektrik enerjisi sorununun çözüldüğü anlatılırken aslında gerçeğin Kıb-Tek ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğinin bir şirkete hibe edildiği ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devamında yine aynı şirkete enterkonnekte bağlantı sürecinin devri ile birlikte KKTC'nin tüm elektrik enerjisi arz güvenliği kârına kâr katacak bir şirketin tam kontrolüne geçmek üzeredir. Kuşkusuz ki devamı Kıb-Tek'in etkisizleşerek özelleştirme ile sonlanacak yeni tiyatro süreçlerinin sahneye gelmesi hiç kimseyi şaşırtmayacaktır.

Sonuç olarak, kapanan bu tiyatro perdesi ile birlikte yaşanmakta olanın KTHY ve diğer benzerlerinden daha az kalır bir tarafı yoktur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP GÖ Başkanı Mevlit: United Federal Cyprus Now adlı oluşumla hiçbir bağlantımız bulunmamaktadır.18 Temmuz 2023 Salı 18:30
  • Son Dakika... Taçoy'dan yine istifa iması!18 Temmuz 2023 Salı 18:24
  • Evkaf Genç Yeteneklerin Yanında18 Temmuz 2023 Salı 18:20
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Temmuz 2023)18 Temmuz 2023 Salı 17:24
  • Tüp Gaza Okkalı Zam!18 Temmuz 2023 Salı 16:51
  • O şoförün ehliyeti iptal edildi!18 Temmuz 2023 Salı 16:50
  • T.C.- K.K.T.C. çift yönlü elektrik projesi Ankara'da imzalandı18 Temmuz 2023 Salı 16:38
  • Kıbrıs Cumhuriyeti-Azerbaycan ile Basketbol U 16'da karşılaşıyor18 Temmuz 2023 Salı 16:19
  • Cypfruvex, valensiya ürün ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu18 Temmuz 2023 Salı 16:16
  • Ani ve gayri tabi ölüm gelişme18 Temmuz 2023 Salı 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti