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EMO, yaz aylarında elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Komitesi, hızlı bir şekilde önlem alınmaması halinde, 1 buçuk ay sonra uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu.
EMO, yaz aylarında elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu

EMO Enerji Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışır ve kullanılabilir durumda olan makinelerden gün itibarıyla maksimum 329 MW üretim elde edilebildiği belirtilerek, kış aylarında 374 MW maksimum anlık talebe ulaşan elektrik enerjisi arzının önümüzdeki yaz döneminde de aynı miktara veya üzerine çıkabileceği arzla üretim kapasitesi arasında 50 MW’lık üretim eksikliği olabileceği öngörüsü ortaya konuldu.

Bahar aylarında bakımı yapılması gereken makinelerin Aksa’dan alınamayan elektrik enerjisi sebebiyle şu anda aktif kullanıldığının ve bu yüzden bakımının yapılamadığı denilen açıklamada, “Tam kapasite çalıştırılması düşünülen yaz aylarına hazır hâle getirilemiyor. Sağlıklı bir üretim tesisinde herhangi bir arıza esnasında hazır bulundurulması gereken sıcak ve soğuk yedek makinelerin olmadığı mevcut sistemimizdeki makinelerin yapılmayan servisleri telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir” denildi.

Bir ay içinde ivedi olarak adımlar atılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu öneriler sıralandı:

“Öncelikle mevcut sistem içerisinde bulunan ve atar damar durumundaki mevcut makinelerin bakımının derhâl yapılması; geçici çözüm olan mobil santrallerin derhâl hayata geçirilmesi, sıcak ve soğuk yedek üretim kapasiteleri de hesaplanarak kalıcı çözüm için çalışmaların yapılıp ihale süreçlerinin başlatılması; Güney Kıbrıs ile mevcut bağlantının yaz ayları içerisinde de mahsuplaşma modelinde kullanılabilmesi için görüşmelerin yapılması ve olası ihtiyacın karşı tarafa aktarılması; çoklu tarifenin yaz aylarına göre düzenlenerek ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi.”

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