Çevresinde West lakabıyla bilinen, dünyalar iyisi biri olan Emrah Hakan, hayatını kaybetti.
Hakan'ın cenazesi, yarın Gazimağusa Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
Çevresinde West lakabıyla bilinen, dünyalar iyisi biri olan Emrah Hakan, hayatını kaybetti.
Hakan'ın cenazesi, yarın Gazimağusa Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
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