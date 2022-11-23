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Emrah Hakan hayatını kaybetti

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West lakabıyla bilinen Emrah Hakan, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu bugün Gazimağusa Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hakkın rahmetine kavuşmuştur
Emrah Hakan hayatını kaybetti

Çevresinde West lakabıyla bilinen, dünyalar iyisi biri olan Emrah Hakan, hayatını kaybetti.

Hakan'ın cenazesi, yarın Gazimağusa Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.

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