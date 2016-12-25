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Emrah mirasını açıkladı

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Emrah mirasını açıkladı
Sibel Kirer ile olan evliliğinden ikinci kez baba olmaya hazırlanan Emrah, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Aşk ve Mavi' dizisinde rol alan Emrah set kurallarını anlatarak "Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük mirasınız ne olacak?" sorusuna yanıt verdi.

'Aşk ve Mavi' dizisinde rol alan Emrah, bir gazeteye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İş ve prensipler konusunda oldukça hassas olduğunu söyleyen Emrah "kariyerinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız, mutlak ve mutlak prensipleriniz ve iş disiplininiz olmalı" dedi. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun röportajından dikkat çeken kısımlar şöyle:

Sette kurallarınız var mı?

Ben yaptığım iş ne olursa olsun; prensipler ve iş disiplini konusunda çok hassasım. Benim bir işe başladığımda ilk önemsediğim şey budur. Çünkü ben işimi ne kadar önemsersem; o da beni o kadar önemser ve ciddiye alır. Resmin büyüğüne baktığınızda; kariyerinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız, mutlak ve mutlak prensipleriniz ve iş disiplininiz olmalı.

Oğlunuz Elyesa ile birlikte hayatınızda neler değişti?

Elyesa, benim hayatıma bambaşka bir güzellik getirdi. Yaşantıma farklı bir anlam kattı. Hiçbir koku, evlat kokusu gibi olamaz. Rabbim güzel bir ömür nasip etsin inşallah.

İkinci kez baba olmaya hazırlanıyorsunuz. Bu sizin için nasıl bir heyecan oldu? Artık tecrübeli bir baba olarak yeni bebeğinizi büyütürken nelere dikkat edeceksiniz?

Evet, Allah'ın izniyle bir de kızım olacak inşallah. Çok ama çok mutluyum. İki evladımız için de, ben babaları, Sibel Hanım da anneleri olarak; güzel, ahlaklı, çalışkan, dürüst, saygılı, vatanına milletine layık insanlar olmaları için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük mirasınız ne olacak?

Onur, gurur ve haysiyet.

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