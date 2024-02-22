Emrah Yeşiılrmak'a Sahte Diploma Soruşturması! İşte detaylar...

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın da Güzelyurt'ta bulunan bir Üniversite'den sahte diploma aldığı öne sürülüyor.

Konu HP Lideri Kudret Özersay'ın Polis Genel Müdürlüğü'ne şikayeti üzerine soruşturulmaya da başlandı.

Kıbrıs Türk Medyasında Kibris Time yazarı Levent Özazam konuyu köşesine taşırken, Yenidüzen Gazetesi ise konuyu manşetine taşıdı.

İşte Özadam'ın yazısı;

Diploma skandalının boyutu o kadar büyük ki şimdi de vekillerin adı geçmeye başladı...

Kudret hoca isim vermedi ama Emrah Yeşilırmak üzerine almış olmalı ki bu konuda bir açıklama yaptı...

Acaba yarası mı vardı ki gocundu?

Emrah Yeşilırmak, DAÜ mezunuyum dedi ama asıl soru şuydu;

Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri üniversitesi mezunu mu değil mi?

Güzelyurt’tan diploması var mı yok mu?

BU diploma sahte mi değil mi? sorusudur.

Her şeyi söylemiş ama asıl soruya yanıt vermemiş, bu kesinlikle açığa çıkarılmalıdır!

...

Emrah Yeşilırmak şu anda Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’ta kayıtlı öğrencidir.

Bu yüksek lisansa hangi diploma ile başvurmuştur?

DAÜ diploması ile mi?

Hayır, Güzelyurt’tan aldığı diploma ile başvurmuştur...

Neden DAÜ’den aldığı diploma ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yüksek lisansa başvurmadı?

Çünkü istese de başvuramazdı!

Çünkü DAÜ’den 4 yıllık DEĞİL 2 yıllık bir muhasebe bölümü diploması vardır.

İki yıllık diploma ile LAÜ’de yüksek lisans kaydı yaptıramazdı.

Bunu bildiği için Güzelyurt’taki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden bir şekilde dört yıllık bir diploma aldı ve LAÜ’ye Güzelyurt’taki diplomayı göstererek kayıt yaptırdı!

Meclis web sitesinde milletvekilleri özgeçmişlerinde Güzelyurt’taki üniversiteden diploma aldığı da yazıyor...

İşte Yenidüzen Gazetesi'nin manşet haberi;