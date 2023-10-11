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Emrah Yeşilırmak: Benim, Eğitim Bakanı’ndan eşimi öğretmen olarak alın diye bir talebim olmadı

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Emrah Yeşilırmak: Benim, Eğitim Bakanı’ndan eşimi öğretmen olarak alın diye bir talebim olmadı
Emrah Yeşilırmak: Benim, Eğitim Bakanı’ndan eşimi öğretmen olarak alın diye bir talebim olmadı

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, son günlerde eşi ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Eşim konusunda çok çirkin haber yapıldı. Haberin içeriği ve niteliği çok yanlıştır. Benim, Milli Eğitim Bakanı’ndan eşimi öğretmen olarak alın diye bir talebim olmadı” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT’de yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘14. Saat’ adlı programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeşilırmak, Meclis’te Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin daha kapsamlı şekilde değerlendirmesi adına kurulacak ve çoğunluğunu hükümetin oluşturacağı Ad-Hoc Komite’de Başbakanlığın ve CTP’nin yaptığı çalışmalarla çerçevenin belirleneceğini söyledi.

“AD-HOC KOMİTEDEN BEKLENTİM YÜKSEK DEĞİL”

UBP Milletvekili Yeşilırmak, “Ben Ad-Hoc Komite’de çalışmaların çok kısa sürede tamamlanacağını düşünmüyorum. Yerel yönetimlerle ilgili Ad-Hoc Komitenin daha önce başkanlığını yaptım. Depremle ilgili Ad-Hoc Komite’de de görev aldım. Her iki komitede de süreç battoz oldu. Yine biz Ad-Hoc Komite’de belediyelerle reformu noktasında bir rapor çıkarabildik. Orada yasa yoktu bir rapor hazırlanmasında bir sonuca ulaşabildik. Ama depremle ilgili oluşturulan komitede CTP bazı gerekçeler ortaya koyarak komiteden çekildiydi” dedi.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEYİ, DEVLETİ AŞAĞILAMAYI VEYA KÜÇÜK DÜŞÜRECEK YAYINLARIN YAPILMASINI SERBEST BIRAKAMAYIZ”

Ad-Hoc Komite’de CTP’nin Ceza Yasası ile ilgili isteklerini ortaya koyarken, hükümetin de yasaya yönelik beklentilerini ortaya koyacağını kaydeden Yeşilırmak, “Komiteden benim beklentim çok yüksek değildir. Özellikle Ceza Yasası’nın içerisinde cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ortadan kaldırıyor. CTP’nin müfsit yayınlarla ilgili önerisinin içerisinde örneğin 4 madde var. CTP, cumhurbaşkanına hakaret etmeyi ve devleti aşağılamayı ve küçük düşürmeyi kaldırmak istiyor. Biz buna karşıyız. Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi, devleti aşağılamayı veya küçük düşürecek yayınların yapılmasını serbest bırakamayız. UBP olarak müfsit yayınlarla ilgili geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“BENİM, MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN TALEBİM OLMADI”

Emrah Yeşilırmak, son günlerde eşi ile ilgili çıkan haberlere de yanıt verdi. Yeşilırmak, “Eşim konusunda çok çirkin haber yapıldı. Haberin içeriği ve niteliği çok yanlıştır. Siyasetçi eleştiriye alışkındır, açık da olmalıdır. Ama eşim noktasında üzüldüğüm konu şu. Sonuç itibarıyla İlköğretim Dairesi’nde yasal olarak hiçbir engel yok. Yaklaşık 230 kadar geçici öğretmen alındı. Eşim de bölümünü bitirdi. Pedagojik enformasyonunu da aldı. Çıkan haberlerde pedagojik enformasyonu olmadığı söylenir.…” diye konuştu. Yeşilırmak, Milli Eğitim Bakanı’ndan eşini öğretmen olarak alması konusunda bir talebi olmadığını da dile getirdi. Yeşilırmak,

“Nazım bey ile parti içi çekişme zaman zaman olabilir, olmuştur da. Tüm bölgelerde milletvekilleri arasında bunlar olmuştur. Çıkan haberde Nazım bey ile kanlı bıçaklı olduğumuz, bana yaransın diye böyle bir şey yapıldığı yazıldı çizildi. Ne Nazım beyin ne de benim böyle bir şeye ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla haber çirkin. ‘Düğün hediyesi’ yapılmış falan filan altındaki yorumlar çok çirkin” açıklamasında bulundu.

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