Emrah Yeşilırmak’ın görevini belediye asbaşkanına devretmesi bekleniyor

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın, milletvekili seçilmesinin ardından, Seçim ve Halkoylaması Yasası gereği, görevini belediye asbaşkanına devretmesi bekleniyor.

Seçim ve Halkoylaması Yasası, ihtiyar heyeti üyeliği, muhtarlık, belediye meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı görevlerinden herhangi ikisinin aynı kişide birleşmesini yasaklıyor. Yasaya göre, bu görevlerden birini yaparken diğer bir göreve seçilen kişi, son seçildiği görevle ilgili tutanağı aldıktan üç gün içinde bu görevlerden birini tercih etmek zorunda.

Bu durumda Yeşilırmak’ın milletvekilliği görevini seçmesi halinde Belediyeler Yasası gereği, belediye başkanlığı görevini, asbaşkan devralacak.

2018’den beri Yenierenköy Belediye Başkanlığı’nı yürüten Yeşilırmak, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde ise UBP İskele Milletvekili olarak seçildi.