Emrah Yeşilırmak'ın yerine Sunat Atun görevlendirildi!

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulun gündeminde, “2024 Mali Yılı Genel Bütçe (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Genel Kurulda, komitelerde ivedilikle görüşülen “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sözleşmeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı ve genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler onaylandı.

Genel kurulda, yerel kuruluş organları ara seçiminin oy verme gününün belirlenmesi de ele alındı ve 30 Haziran tarihinin görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi. Seçim ve Halk Oylaması Geçici Kurallar (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivediliği de onaylandı.

Genel kurulda, UBP’nin İdari Kamu Sağlık Komitesi üyesi Emrah Yeşilırmak’ın yerine Sunat Atun’un görevlendirildiği bilgisi de verildi.