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Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ' üyeliği’nden soruşturma

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Eski ve faal bazı futbolcularla ilgili yürütülen ‘FETÖ’ davası kapsamında beş kişi hakkında yürütülen soruşturma kapandı. Başakşehirsporlu Emre Belözoğlu için ise süren bir soruşturma olduğu ortaya çıktı.
Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ' üyeliği’nden soruşturma

Savcılıktan davaya bakan mahkemeye gönderilen ve bugünkü duruşmada gündeme gelen yazıda, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Davada Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç sanık konumunda.

Yazıda, sanıklar tarafından adları verilen Gökhan Tokgöz, Ümit Bozkurt, Mehmet Çakır, Uğur Kavuk, Hakan Özmert, Orhan Ak, Emrah Başsan, Cihat Arslan, Sedat Yeşilkaya, Alicansun Begeçarslan, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Barış Durmaz, Ertuğrul Taşkıran hakkında ise soruşturma bulunmadığı bilgisi verildi. Baykal Çelik, Özgür Koç, Erhan Erkoç ve Ali Şenel hakkında ise yakalamalı olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Yazıda Başakşehirsporlu Emre Belözoğlu hakkında da soruşturmanın halen sürdüğü belirtildi. Adını Bekir İrtegün’ün verdiği Belözoğlu ‘Silahlı Terör Örgütü’ne üyelik’ şüphesiyle soruşturuluyor.

 

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