Emre Bol'dan Diagne yorumu: Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu

"Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım"

A Spor yorumcusu Emre Bol, son maçta 3 gol atan Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin performansını yorumlarken, "Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu" dedi. Galatasaray, Bol'un ifadelerinin 'ırkçı söylem' olduğunu belirtirken, hukuki işlemlere başlayacaklarını duyurdu.

Bol, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada yaptığı hat-trick'le takımını galibiyete taşıyan Mbaye Diagne'ye ilişkin şunları söyledi:

"Bunlar cahil çocuklar ya, bu Senegal'de kim bilir bu okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım."