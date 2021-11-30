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Emre Genç’in Ölümüne Sebep Olan Araç Sürücüsü Teminata Bağlandı.

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Emre Genç’in Ölümüne Sebep Olan Araç Sürücüsü Teminata Bağlandı.
Emre Genç’in Ölümüne Sebep Olan Araç Sürücüsü Teminata Bağlandı.

Girne – Tatlısu anayolu üzerinde 01.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında 28 gün hayata tutunduktan sonra 28.11.21 tarihinde vefat eden Emre Genç (E-21)’in ölümüne neden olma suçundan tutuklanan E.G bugün 30.11.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Trafik şubesinde görevli polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu zanlının “ölüme neden olma” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Zanlının 01.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Tatlısu Zambak tatil köyü yakınlarında yönetimindeki NT 460 plakalı aracıyla  Kaplıca istikametine taraf seyretmekte olduğu esnada, sağa virajlı yolda aracının süratini salim seviyeye düşürmeyip  yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan beton su  akarına çarpması sonucu bir kazanın meydana geldiğini belirten tanık polis, araç sürücüsü zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan  Kaplıca sakini Tolgahan Demir (E-22) ve Emre Genç (21)’in vücutlarının  muhtelif yerlerinden yaralanmak suretiyle hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

Tutuklanan zanlının ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini, 04.11.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin  teminatla serbest bırakıldığına değinen tanık polis,  Lefkoşa devlet hastanesinde tedavisi devam etmekte olan Emre Genç’ in 28.11.21 tarihinde hayatını kaybettiğini, 29.11.21 tarihinde yapılan otopsisinde müteveffanın trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları ve beyin doku yaralanması sonucu vefat ettiği yönünde Dr. raporu temin edildiğini söyledi.

Emre Genç’in vefat etmesiyle olayın seyrinin değiştiğini ve ağır ceza kapsamına giren bir suç kapsamına girmesi nedeniyle zanlının yeniden tutuklandığını söyleyen tanık polis, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla zanlıya dava tebliğ edildiğini belirttikten sonra KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 90 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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