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Emre Kaplan Türkiye Şampiyonu

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Yıldız Erkek Karması ve Master Erkek Karması, Denizli’de yapılan Türkiye Yol Şampiyonası’nda müthiş başarılara imza attı.
Emre Kaplan Türkiye Şampiyonu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Yıldız Erkek Karması ve Master Erkek Karması, Denizli’de yapılan Türkiye Yol Şampiyonası’nda müthiş başarılara imza attı.


Emre Kaplan Türkiye Şampiyonu


Yol Yarışı’nda sporcumuz Emre Kaplan U17 Erkek (Yıldızlar) kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, takımsal klasmanda da Yıldız Karmamız Türkiye ikinciliği elde etti. Master Erkek 40+ kategorisinde ise Mustafa Katip Türkiye ikinciliğine ulaşırken Master Karmamız da takımsal klasmanda Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası 17-18 Haziran tarihlerinde Denizli-Pamukkale’de gerçekleşti.

Minikler, U15-U17 Yıldız Erkek, Master Erkek (+35,+40,+45,+50,+55,+60) kategorilerinde yapılan şampiyonanın ilk gününde Zamana Karşı ikinci gününde ise Yol Yarışı yapıldı. Şampiyonada ülkemizi Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) Yıldız Erkek Karması ve Master Erkek Karması temsil etti.
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Emre Kaplan başarıdan başarıya koşuyor
 

Bisiklet sporunda 2022 yılında fırtına gibi esen yıldız sporcumuz Emre Kaplan başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
Mart ayında Aydın’da yapılan Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda kriteryumda Türkiye birincisi olan Emre, Mayıs ayında da Balıkesir’de gerçekleşen Türkiye Okullararası Bisiklet Birinciliği’nde hem ‘Zaman Karşı’ hem de ‘Yol Yarışı’nda çifte Türkiye birinciliği yaşamıştı.

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Başarılı sporcumuz dün ise Denizli’de yapılan Türkiye Yol Şampiyonası’nda Yol Yarışı’nda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Toplam 88 sporcunun yer aldığı U17 Erkek (Yıldızlar) kategorisinde yarışan Emre Kaplan, tur mesafesi 13,4 Km olan Yol Yarışı’nda 5 tur üzerinden toplamda 72,5 Km’lik mesafede mücadele etti.
Büyük çekişmeye sahne olan yarışta 2 saat 3 dakika 31 salise ile 6 sporcu aynı zamanda toplu finiş yaparken sporcumuz Emre Kaplan çizgiyi ilk geçen isim oldu ve Türkiye şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Yıldız Karmamız takımsal klasmanda Türkiye ikincisi

Emre Kaplan’ın Türkiye şampiyonu olduğu U17 Erkek (Yıldızlar) kategorisinde yarışan diğer sporcularımızdan Kerem Pekmez yarışı 2:03:36 ile tamamlarken Emre’den sadece 5 salise geride kalarak yarışı 8. bitirdi.
Enes Tekkanat yarışı 2:07:42 ile 19. sırada noktalarken Arcan Kuzhan ise teknik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. En iyi ilk 3 sporcunun derecesi baz alınarak hesaplanan takımsal klasmanda ise Yıldız Karmamız Türkiye ikinciliği kupasını kazandı.
U15 Erkek (Yıldızlar) kategorisinde ise 56.8 Km’lik mesafede ülkemiz adına mücadele eden Ege Erülkü bireysel klasmanda 1:41:01 ile yarışı 14. sırada noktaladı. Mustafa Katip ikinci, Master Erkek Karması üçüncü oldu
Master Erkek 40+ kategorisinde 72.5 km’lik mesafeden oluşan Yol Yarışı’nda sporcumuz Mustafa Katip bireysel klasmanda 1 saat 44 dakika 36 salise ile finişe ulaşırken birinciden 6 salise geride kalarak Türkiye ikincisi geldi.

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Bu kategorideki diğer sporcularımızdan Eral Aşina 1:54:10 ile 9., Salih Kopca da 2:00:36 ile 12. sırada finiş gördü. Bu sonuçlarla birlikte Master Erkek Karmamız takımsal klasmanda Türkiye üçüncülüğü kupasını havaya kaldırdı.

Salih Yalızat: “İnandık ve bir başarı hikayesi yazdık”
Yarış sonrasında açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat şu ifadeleri kullandı; “Biz, Kuzey Kıbrıs bisiklet sporu için inandık ve bir başarı hikayesi yazdık. Tüm sporcularımı canı gönülden kutlarım.
Büyük emek ve çabaları bizleri gururlandırdı. Ayrıca ailelerinin de emekleri çok büyük onların da önünde saygıyla eğiliyorum. Bu başarı hepimizin. Bisiklette Kıbrıs&#39;a bir Türkiye şampiyonluğu geldi.”

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