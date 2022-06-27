Emre Mor adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe Emre Mor transferinde önemli aşama kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük ile ilk resmi temas kuran sarı lacivertliler, oyuncu ve menajeri ile de görüşmelere başladı.

Sarı lacivertli yönetim, Emre Mor’un menajeriyle de biraraya geldi ve transferde olumlu yönde ilerleme sağladı. İki kulüp başkanı arasında yapılacak son görüşmede, ödeme detayları ve takasta kullanılabilecek oyuncu seçenekleri de konuşulacak.



Sarı lacivertliler Emre Mor için 3 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.



Geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan genç yıldızın, Süper Lig’den başka talipleri de bulunuyor. Transfer döneminin öne çıkan isimlerinden Emre Mor’un geleceğinin, önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.