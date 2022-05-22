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Emre’den çifte Türkiye birinciliği, Çanakkale Türkiye Şampiyonu

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BİSİKLETTE TARİHİ BAŞARI
Emre’den çifte Türkiye birinciliği, Çanakkale Türkiye Şampiyonu

Okul sporlarında bisikletçilerimiz Türkiye’de tarihi başarılara imza attı. Sporcularımız bireysel klasmanda iki Türkiye birinciliği, bir ikincilik, bir üçüncülük ve bir de dördüncülük madalyası kazanırken Çanakkale Ortaokulu takımsal klasmanda Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu.

 

Emre’den çifte Türkiye birinciliği,

Çanakkale Türkiye Şampiyonu

 

BİSİKLETTE TARİHİ BAŞARI

 

 

Okan KARADEMİR

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında bisikletçilerimizden Türkiye’de tarihi başarılar geldi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen KKTC Okullararası Yıldızlar ve Gençler Bisiklet Şampiyonası’nda bireysel klasmanda birinci olan sporcular ile takımsal klasmanda birinci olan okullarımız Türkiye’deki yarışlara katılarak ülkemizi gururlandıran başarılara imza attı.

Türkiye Okullararası Bisiklet Yıldızlar ve Gençler  A/B (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği 20-22 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleşti.

Yarışlarda ülkemiz ile birlikte Türkiye’nin 40 ilinden toplamda 500 sporcu pedal döndürdü.

Aynı zamanda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması takımında da Milli olarak yarışan sporcularımız bireysel klasmanda iki Türkiye birinciliği, bir ikincilik, bir üçüncülük ve bir de dördüncülük madalyası elde ederken takımsal klasmanda da bir Türkiye şampiyonluğu kupası kazandı.

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Emre Kaplan’dan çifte Türkiye birinciliği

İskele EVKAF Türk Maarif Koleji Öğrencisi Emre Kaplan yarışların ilk gününde 8 kilometrelik mesafeden oluşan ‘Bireysel Zaman Karşı’ (TT) yarışta Genç Erkek B kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyayı boynuna taktı. İkinci gün 27 kilometrelik parkurdan oluşan ‘Yol Yarışı’nda sahne alan Emre Kaplan kategorisinde yine Türkiye birincisi oldu çifte şampiyonluk yaşadı.

 

Çanakkale Ortaokulu yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu

Çanakkale Ortaokulu yıldız erkekler kategorisinde takımsal klasmanda Türkiye şampiyonu oldu.

Mustafa Çavuş, Asım Öngün ve Ömer Yalçın’dan oluşan Çanakkale Ortaokulu Yıldız Erkek Bisiklet Takımı, yarışların ikinci gününde 15 kilometrelik mesafeden oluşan ‘Yol Yarışı’nda müthiş bir başarı elde etti.

Kıyasıya  bir çekişmenin yaşandığı yarış sonunda Çanakkale Ortaokulu puanlamada tüm rakiplerinden en iyi dereceyi elde ederek takımsal klasmanda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

 

Mustafa’dan bir gümüş bir de bronz madalya

Çanakkale Ortaokulu ile yıldız erkekler kategorisinde takımsal klasmanda Türkiye şampiyonluğu yaşayan Mustafa Çavuş bireysel klasmanda da bir gümüş bir de bronz madalya kazandı.

Mustafa yarışlarnı ilk gününde Yıldız Erkek kategorisinde 6 kilometrelik ‘Bireysel Zaman Karşı’ (TT) yarışta Türkiye ikincisi olurken ikinci gün ise 15 kilometrelik yol yarışında Türikye üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan yarışların gününde Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Sıla Kaynak da yıldız kızlar kategorisinde dördüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

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