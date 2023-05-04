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Emrullah Turanlı, “Mallarımı yarı fiyatına sattım, satıyorum"

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Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı, '2 milyar dolarlık zararım var. 30 yıllık emeğimi sıfırladılar. Mallarımı yarı fiyatına sattım, satıyorum' dedi.
Emrullah Turanlı, “Mallarımı yarı fiyatına sattım, satıyorum"

Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı, '2 milyar dolarlık zararım var. 30 yıllık emeğimi sıfırladılar. Mallarımı yarı fiyatına sattım, satıyorum' dedi.

Kadıköy Moda’daki tartışmalı ‘DoubleTree by Hilton’ adı ile faaliyet gösteren otel el değiştirdi.

Halktv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, otele ilişkin alıcı tarafla yürütülen görüşmeler, iki hafta kadar önce, tarafların el sıkışması ile sonlandı. Otel, merkezi Ankara’da bulunan Caba İnşaat Enerji San. Tic. AŞ’ye satıldı. Caba İnşaat’ın, İstanbul Kadıköy’de yeni bir şubesi kuruldu. 24 Mart 2023’te kurulan şirketin sermayesi 1 milyar lira. Otelin devri de bu şirkete yapıldı.

Otelin satışı ile ilgili konuşan Emrullah Turanlı, oteli 66 milyon dolara sattığını doğruladı. Turanlı, otelin gerçek değerinin 110-120 milyon dolar olduğunu belirtti. Turanlı “Sözde siyasetçi ve bürokratlar nedeniyle 2 milyar dolar zarar ettim. Ruhsatlarımı alamadım. Arsalarımın üzerine kaçak binalar inşa ettiler. Bunun için mallarımı bedava sattım” ifadelerini kullandı.

Turanlı açıklamasının devamında “Kim bana zulm ettiyse Allah bin belasını versin. Bu şirkette 30 bin kişi varken 5 bin kişiye düştüm. Sadece oteli değil, dairelerimi ve arsalarımı da yarı fiyatına sattım. Çok mal sattım. Satıyorum da…” diye konuştu. 

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