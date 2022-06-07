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Emtia fiyatları rekor kırdı

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Emtia fiyatlarında yüskeliş sürüyor. 23 emtianın değerini ölçen endeks tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Emtia fiyatları rekor kırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gıda ve enerji emtia piyasasındaki baskısı devam ederken, salgın önlemlerini gevşeten Çin'de talebin yeniden canlanmasıyla emtia fiyatlarında yeni rekor kaydedildi.

23 emtia içeren Bloomberg Emtia Spot Endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu yıl endekste yılbaşından bu yana görülen artış yüzde 36 olarak kaydedildi. Bu, 10 yılı aşkın zamandır kaydedilen en hızlı artış oldu.

Yeni rekorda tedarik sıkıntılarının hissedildiği doğalgaz ve buğday gibi maddeler öne çıktı.

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında enerji fiyatlarındaki hızlı artış dikkat çekti. Enerji endeksi bu yıl yüzde 92 arttı. Böylelikle bu alt endekste 1992 yılından bu yana en hızlı artış kaydedilmiş oldu.

Tarımsal emtia alt endeksi ise yılbaşından bu yana yüzde 24 arttı.

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