Kadınların bebeklerini halka açık alanlarda emzirmesini normalleştirmek ve bu konuda tüm anneleri cesaretlendirmek amaçlı sosyal medya üzerinden başlatılan ‘brelfie’ hareketinin yerini şimdi pumpie akımı aldı.

Bir süre önce annelerin bebeklerini emzirmesiyle başlayan 'brelfie' akımı yerini şimdi göğüs pompasıyla poz verme trendine bıraktı. Ancak göğüs pompalarıyla fotoğraf paylaşan ünlü anneler yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.