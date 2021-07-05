En Ağır ve En Küçük Beyaz Cüce Yıldız Keşfedildi

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, şimdiye kadar bilinen en küçük ve en ağır beyaz cüce yıldızın keşfedildiği açıklandı.

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, şimdiye kadar bilinen en küçük ve en ağır beyaz cüce yıldızın keşfedildiği açıklandı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, cüce yıldızın büyüklüğünün Ay kadar olduğu, kütlesinin ise Dünya’dan 450 bin kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, şimdiye kadar bilinen en küçük ve en ağır beyaz cüce yıldızı keşfettiklerini açıkladı.

Nature hakemli bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, Ay büyüklüğünde olan cüce yıldızın kütlesinin Dünya’nın kütlesinden 450 bin kat daha fazla olduğu aktarıldı.

California Institute of Technology'de astrofizikçi olan çalışma baş yazarı Ilaria Caiazzo, keşfedilen yıldız ile ilgili, “Bizim keşfimiz şimdiye kadar bulunan en ağır ve en küçük beyaz cüce yıldız” dedi.

GÜNEŞTEN 1,35 KAT DAHA AĞIR

Yaklaşık 100 milyon yaşında olan yıldızı analiz etmek için Haleakala Gözlemevi'ndeki Pan-STARRS ve Gaia Uzay Teleskobu dahil olmak üzere bir grup teleskoptan yararlanan bilim insanları, ZTF J1901+1458 adı verilen yıldızın yaklaşık 4 bin 300 kilometre çapında olduğunu belirtti.

Beyaz cüce yıldızın kütlesinin, Güneş'in kütlesinden yaklaşık 1,35 kat daha fazla olduğu belirtilen araştırmada, Güneş'in de yıldızların yüzde 97'si gibi günün birinde beyaz cüceye dönüşeceğinin altını çizdi.

BEYAZ CÜCE YILDIZ NEDİR?

Beyaz cüce yıldızlar, herhangi bir yıldızın dış katmanını kaybetmesiyle geriye kalan soluk yapıya denirken, boyutları genellikle Dünya ile benzer oluyor.