  • BIST 1.392,640
  • Altın 498,92
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

En Ağır ve En Küçük Beyaz Cüce Yıldız Keşfedildi

»
ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, şimdiye kadar bilinen en küçük ve en ağır beyaz cüce yıldızın keşfedildiği açıklandı.
En Ağır ve En Küçük Beyaz Cüce Yıldız Keşfedildi

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, şimdiye kadar bilinen en küçük ve en ağır beyaz cüce yıldızın keşfedildiği açıklandı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, cüce yıldızın büyüklüğünün Ay kadar olduğu, kütlesinin ise Dünya’dan 450 bin kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, şimdiye kadar bilinen en küçük ve en ağır beyaz cüce yıldızı keşfettiklerini açıkladı.

Nature hakemli bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, Ay büyüklüğünde olan cüce yıldızın kütlesinin Dünya’nın kütlesinden 450 bin kat daha fazla olduğu aktarıldı.

California Institute of Technology'de astrofizikçi olan çalışma baş yazarı Ilaria Caiazzo, keşfedilen yıldız ile ilgili, “Bizim keşfimiz şimdiye kadar bulunan en ağır ve en küçük beyaz cüce yıldız” dedi.

GÜNEŞTEN 1,35 KAT DAHA AĞIR

Yaklaşık 100 milyon yaşında olan yıldızı analiz etmek için Haleakala Gözlemevi'ndeki Pan-STARRS ve Gaia Uzay Teleskobu dahil olmak üzere bir grup teleskoptan yararlanan bilim insanları, ZTF J1901+1458 adı verilen yıldızın yaklaşık 4 bin 300 kilometre çapında olduğunu belirtti.

Beyaz cüce yıldızın kütlesinin, Güneş'in kütlesinden yaklaşık 1,35 kat daha fazla olduğu belirtilen araştırmada, Güneş'in de yıldızların yüzde 97'si gibi günün birinde beyaz cüceye dönüşeceğinin altını çizdi.

BEYAZ CÜCE YILDIZ NEDİR?

Beyaz cüce yıldızlar, herhangi bir yıldızın dış katmanını kaybetmesiyle geriye kalan soluk yapıya denirken, boyutları genellikle Dünya ile benzer oluyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Efsane Mavi Ekran, Windows 11 İle Veda Ediyor!04 Temmuz 2021 Pazar 22:30
  • Riot Games, Twitch Yayıncılarına Özel Müzik Albümü Yayınladı04 Temmuz 2021 Pazar 21:30
  • Bitcoin Miras Kalır Mı? Rumen Kripto Milyarderi Öldü.04 Temmuz 2021 Pazar 20:30
  • Facebook Çift Kameralı Akıllı Saati İçin Düğmeye Bastı!04 Temmuz 2021 Pazar 20:00
  • Teknoloji Baronlarına Nefret Büyüyor04 Temmuz 2021 Pazar 19:00
  • Elon Musk Starlink'in Maliyetini Açıkladı04 Temmuz 2021 Pazar 17:30
  • ABD’de 200 Şirket Siber Saldırıya Uğradı04 Temmuz 2021 Pazar 16:00
  • MÜSİAD üyeleri KKTC’de GÜNSEL’i test etti03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:19
  • Video konferans görüşmelerine gerçek zamanlı çeviri desteği sunacak01 Temmuz 2021 Perşembe 14:28
  • HGS dolandırıcılığı için kurulan internet sitelerine dikkat!01 Temmuz 2021 Perşembe 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti