İngiltere merkezli Economist Intelligence Unit tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre yoksul ülkelerin çoğu 2024 yılına kadar nüfusunu kitlesel olarak aşılamayacak. Adil ve eşit olmayan aşı dağıtımı nedeniyle dünyanın siyasi ve ekonomik olarak tamamen bölüneceğini öngören çalışma, salgının en az gelecek 5 yıl boyunca küresel olarak etkili olacağını ortaya koydu.

Tüm dünyada 100 milyonu aşkın kişinin enfekte olmasına neden olan yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı şu ana kadar aralarında Türkiye’nin de olduğu 57 ülkede 71,3 milyon kişi aşılandı. Ancak, salgının sonu hala düşünülenden çok daha uzakta...