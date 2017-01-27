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“En az on yıl sürecek bir yıkım”

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“En az on yıl sürecek bir yıkım”
Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, yüzlerce müteahhit ve taşeronun batabileceği uyarısında bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada Osman Amca, inşaat sektöründeki gelişmelerin endişe verici boyutlara ulaştığını, yıllık konut ihtiyacının üç katı konut yapıldığını savundu.

2006 ve 2007 yıllarında ihtiyaç fazlası yapılaşmadan dolayı pek çok firmanın battığını anımsatan Amca, “Ülke yıllık konut ihtiyacı 800 hane civarındadır. Son üç yılda 6500’ün üzerinde konut yapılmıştır. Bu da üç kat oranındaki bir artışı göstermektedir. Tıpkı o yıllardaki gibi yüzlerce müteahhidin, binlerce taşeronun bir anda daralmadan batmalarını yakın bir gelecekte yaşayacağımızı göstermektedir” dedi.

Kayıtlı inşaatçıların alması gereken işleri başka inşaatçıların aldığını savunan Amca, “Şu anda inşaatları kimlerin yaptığı belli değil. İşte tehlike burada. Devlet alması gereken harçları alamıyor, gerçek inşaatçı alması gereken işi alamıyor. Kısacası ortada birileri bir şeyler yapıp pastayı alıp götürüyor” ifadelerini kullandı.

Amca, önlem alınmadığı takdirde “en az on yıl sürecek bir yıkım” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ÇALIŞTAYLARIN SONUÇLARI İLE İŞE BAŞLANABİLİR

İnşaat sektörüyle ilgili 2013 ve 2015’de, hem acil hem de geleceğe yönelik önlemlerin üretildiği iki çalıştayın yapıldığını belirten Amca, çalıştayın hem bilimsel açıdan, hem de teknik açıdan istenilen amaca ulaştığını ancak uygulama aşamasında, her zamanki gibi yetersiz kalındığını kaydetti.

İcraat aşamasında kimsenin elini taşın altına koymadığını savunan Amca, “İki çalıştayın da sonuçlarını toparlayarak işe koyulabiliriz” görüşünü belirtti.

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