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"En başından kararın hata olduğunu söyleseydi, olaylar daha farklı gelişecekti"

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"En başından kararın hata olduğunu söyleseydi, olaylar daha farklı gelişecekti"
Kiprianu, Nikos Anastasiadis’in enosisisn okullarda onurlandırılması yönündeki meclis kararının iptal edilmesi yönündeki açıklamalara, alakasız bir şekilde “tarihi mi değişeyim” şeklinde cevap veren açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ‘Anastasiadis tutarsız davranıyor. Çünkü Meclis tarafından yapılanın yanlış olduğunu kabul edip söylüyorsa, ona göre tutarlı açıklama yapmalıdır. Meclisin karar verdiği şey, tarihi bir olaya değinme değildir. Anastasiadis’in görüş belirtme konusunda tutarsız davrandığı ve Akıncı’nın da memnun olmadığı şey, Enosis politikasını onurlandırmak istememizdir’ dedi.

Gazetenin haberine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Nikos Anastasiadis’in enosisisn okullarda onurlandırılması yönündeki meclis kararının iptal edilmesi yönündeki açıklamalara, alakasız bir şekilde “tarihi mi değişeyim” şeklinde cevap veren açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Kiprianu  ‘Anastasiadis zaman zaman Meclisin kararın hata olduğunu, söylüyor, çünkü federal çözüm isterken, Enosis politikasını onurlandıramazsın, geçtiğimiz gün yine bizim aleyhimize tahrik edici bir açıklama yaptı’ dedi. Kiprianu, Anastasiadis’in açıklamasının AKEL aleyhinde olduğunu, çünkü AKEL’in, Meclisin çoğunluğunun aldığı kararın özünde yanlış olduğunu söylemesi amacıyla, Anastasiadis’i ikna etmek için büyük çaba harcadığını ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlamaması konusunda Anastasiadis’i sorumlu tuttu.

Fileleftheros Gazetesi, Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’in son günlerdeki söylemlerinin, ELAM’ın Enosis Plebisiti konusundaki önerisini sunma nedenlerine hizmet ettiğini yazdı.

AKEL Genel Sekreteri RİK’e yaptığı açıklamalar sırasında, kendisine, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis kararının düzeltilmesini istediği bir esnada, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in ‘tarihi mi düzeltelim?’ şeklinde yanıt vermesiyle, müzakerelerin nasıl başlayacağına ilişkin soru sorulduğunu yazan gazete, şöyle devam etti:

“Kiprianu verdiği yanıtta ‘Anastasiadis tutarsız davranıyor. Çünkü Meclis tarafından yapılanın yanlış olduğunu teslim ediyorsa, ona göre açıklama yapacak. Meclisin karar verdiği şey, tarihi bir olaya değinme değildir. Anastasiadis’in görüş belirtme konusunda tutarsız davrandığı ve Akıncı’nın da memnun olmadığı şey, Enosis politikasını onurlandırmak istememizdir’.

Andros Kiprianu ‘eğer en başından kararın hata olduğunu söyleseydi, olaylar daha farklı gelişecekti. Hükümet bu tutumu ile krizin yatışması için katkı yapacağına, yangına körükle gidiyor’ diyerek, Anastasiadis’i bu söylediklerin sonuçlarını düşünmeye çağırdı.”

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