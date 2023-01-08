En bulaşıcı corona virüsü varyantı XBB.1.5’in en belirgin belirtisi açıklandı

Corona virüsü salgını mutasyona uğrayarak yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün de "En bulaşıcı varyant" olarak adlandırdığı ve Omicron'un alt türü olan XBB.1.5 ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

ABD’de vakaların neredeyse yarısı Omicron XBB.1.5 olarak kayıtlara geçerken Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bu yeni varyantın en bulaşıcı virüs olduğuna dair açıklamalar yapmaya devam ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre vaka sayısı ABD’de hızla artarken bu varyantın baskın Covid-19 türü olacağına dair de açıklamalar geldi.

“NORMAL BELİRTİLER DE GÖRÜLEBİLİR”

Öte yandan uzmanlar son dönemde hızla yayılan bu varyantın en belirgin belirtilerini de açıkladı. Omicron varyantının burun akıntısı, halsizlik ve hapşırma gibi grip benzeri belirtileri olduğunu aktaran uzmanlar yeni varyant ile ilgili de konuştu.

Omicron XBB.1.5 ile ilgili yeni araştırmaların çok az olduğunu belirten Stanford Üniversitesi’nden Dr. Julie Parsonnet, “Genel olarak insanlarda kas ağrısı, baş ağrısı ve burunda tıkanıklık görülüyor. Fakat bu hastalıkta yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı da görülebilir” dedi.

Colorado Üniversitesi’nde görevli profesör doktor Thomas Campbell da, “Daha önce görülen bazı belirtilerin yeni varyantta olmasını beklemiyoruz. XBB varyantı Omicron grubundan olduğu için koku ve tat kaybının olmamasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.