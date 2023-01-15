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En bulaşıcı Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

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Dünya Sağlık Örgütü'nün "en bulaşıcı Covid-19 varyantı" olarak tanımladığı Covid XBB.1.5 ile ilgili endişe verici açıklamalar geliyor.
En bulaşıcı Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü yeni mutasyonlarla hızla yayılmaya devam ederken, bilim insanları Covid-19 XBB.1.5 ile ilgili endişe yaratan açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “en bulaşıcı Covid-19 varyantı” olarak tanımladığı ve “Kraken” olarak da bilinen bu yeni corona virüsü türünün önceki varyantlara göre yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söyleyen bilim insanları bu hastalığın belirtilerini de açıkladı.

Chicago Kamu Sağlığı Departmanı’ndan komiser olarak görev alan Dr. Allison Arwady, “İnsanların grip benzeri belirtiler gösterdiğini görüyoruz. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi belirtiler yaygın” dedi.

Yüksek ateş gibi belirtilerin ise daha az görülmeye başlandığını dile getirdi. Kent Üniversitesi’nde görevli profesör Martin Michaelis, “Şu an XBB.1.5’in belirtilerinin önceki Omicron varyantlarından farklı olduğuna dair bir iz yok” dedi.

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