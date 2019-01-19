En büyük tehlike! 250 binden fazla kişi ölecek

Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında dünyayı vuracak olan en büyük tehlikeleri sıraladı ve önlem alınmazsa 2030-2050 yılları arasında 250 bin kişinin ölümüne neden olacağını açıkladı.

Eğer şimdiden önlem alınmazsa 2019'da baş edilemeyecek boyuta geleceğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü en büyük tehlikeleri sıraladı, sağlık problemlerinin ekonomilerin daralması, yetersiz beslenme gibi etkenlerden dolayı ortaya çıkacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı

ÖNLEM ALINMAZSA KÖTÜ ETKİLENECEĞİZ

Eğer şimdiden önlem alınmazsa 2019'da baş edilemeyecek boyuta geleceğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü en büyük tehlikeleri sıraladı, sağlık problemlerinin ekonomilerin daralması, yetersiz beslenme gibi etkenlerden dolayı ortaya çıkacağını açıkladı.

2030-2050 YILLARI ARASI

2019 yılında bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıklarının yaşanacağının belirtildiği listede, tehlikelere karşı önlem alınmazsa 2030-2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi hastalıkların fazladan 250 bin kişinin ölümüne neden olacağı yer alıyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜM...

Zayıf ekonomi, kuraklık, küresel ısınma, yetersiz sağlık hizmetleri gibi sebeplerle gelen tehlikeler yüzünden çok sayıda ölüm bekleniyor.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Söz konusu listeye göre, hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar 2019'da küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler arasında yer alıyor.

TEHDİTLERE KARŞI 5 YILLIK PLAN

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl hazırladığı raporda bu tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuyor.

1,6 MİLYAR İNSAN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Örgütün 2019 raporunda, bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen ancak önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları listede yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor.

250 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, 2030-2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıkları yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabilir.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 70'İ BU YÜZDEN

Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler şöyle:

Aşı olmaya karşı direnç

Küresel grip salgını

Hava kirliliği ve küresel ısınma

Bulaşıcı olmayan hastalıklar

Sağlıklı ve kaliteli yaşam koşullarından mahrum kalmak

Mikroplara karşı dayanıklılık

Ebola ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıklar

Yetersiz temel sağlık hizmetleri

Dang (eklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalık)