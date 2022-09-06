En çapkın erkek burçları

Çapkın erkeklerle baş edebilmek sanıldığı kadar kolay olmaz. İlişkilerde onlara güvenerek hareket edemezsiniz.

Sadakat duygusu olmayan bu kişiler karşılaştıkları her insanla flört edebilir. Tek bir kişiye bağlı kalmak onlara göre değildir. Astrolojide de çapkın olmasıyla ünlü olan burçlar var.

Her erkek ilişkilerinde partnerine bağlı olmalı başaramaz. Göz her zaman dışarıda olur ve başka insanlarla flört etmeyi çok severler. Çok çapkın olan erkekler bunu bazen istemsizce yaparlar. En çapkın erkeklerin burcunu merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

İKİZLER BURCU

En çapkın burçlar sıralamasında listesinin ilk sırasında İkizler burcu yer alıyor. İkizler burcu olan erkekler aşırı sosyal olmaları sebebiyle asla yerlerinde durmazlar. Onlar her şeyden çok kolay sıkılabilir. Tek bir kişiye bağlı kalmak onlar için neredeyse imkansızdır olabilir.

İkizler burcu erkeği oyun oynamayı sever. Aldatmayı da bir oyun gibi görebilir. Sadece sıkılmamak adına ve hayatına heyecan katmak adına aldatmayı seçebilir. Bu sebeple ilişkilerde İkizler burcu erkeğine pek fazla güven olmaz.

KOVA BURCU

Kova burcu olan erkekler özgür ruhları ile dikkat çeker. Arkadaş canlısı olan Kova burcu erkekleri sürekli yeni insanlar tanımayı sever.

İkili ilişkilerin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşündüğü için ciddi bir ilişki yaşamak istemezler. Kova burcu erkeklerine güven duyabilmek bu yüzden zor olur.

Kova burcu erkeği kısıtlamaya gelemez. Hayatlarına hiç kimseyi karıştırmazlar. Aşırı özgür tavırları onların sadık olmalarına engel olur.

YAY BURCU

Yay burcu, gezmeyi ve eğlenmeyi çok sever. Yay burcu erkeklerini bir yerde sabit bulabilmek neredeyse imkansızdır. Onlar her zaman yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmeyi seveler.

Yay burcu erkekleri ilişkilerinde bağlı kalmayı pek başaramaz. Sürekli aynı yerde ve aynı insanla olmak onları bir süre sonra monotonlaştırır. Yay burcu erkeği bir süre sonra sıkılır. Bu sebeple de düzenli bir ilişki yaşayamazlar.

TERAZİ BURCU

Astrolojide flört etmeyi en çok seven burçlar arasında Terazi burcu erkekleri yer alır.

Genellikle görünüşleriyle dikkat çeken Terazi burcu erkekleri flört etmeyi bir oyun gibi görebilir. Bu özelliği ile İkizler burcu erkeğine benzer.

Terazi burcu erkekleri sadakat konusunda başarılı değildir. Sevgilisini her an aldatabilirler. Ancak Terazi burçları bunu yaptığında bir süre sonra pişmanlık duyar. Terazi burcu erkeğinin bu kararsız tavırlarıyla mücadele etmek kolay olmaz.