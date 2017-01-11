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En çevreci şirket: Apple

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En çevreci şirket: Apple
Greenpeace çevreye en duyarlı teknoloji şirketlerini listeledi. İlk sıralarda Apple, Google ve Facebook yer aldı.

Çevreci örgüt Greenpeace çevree en duyarlı telknoloji şirketlerini listeledi. Son iki yıldır da olduğu gibi listenin başında teknoloji devi Apple yer aldı.

Apple’ın özellikle yenilenebilir enerji ile çalışacak olan yeni merkezi örnek verildi.

Apple’ın ardından ikinci sırada gelen şirket ise Google oldu.

3. sırada ise büyük bir hızla büyüyen sosyal medya devi Facebook yer aldı.

Aynı zamanda, en çevreci mesajlaşma uygulaması iMessage, en çevreci video platfırmu YouYTube, en çevreci müzik uygulaması iTunes, en çevreci blog: Blogger.com olarak belirlendi.

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