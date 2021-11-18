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En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu

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En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu
En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu

Güvenli şifre konusundaki tüm uyarılara rağmen dünyada en çok kullanılan, tahmin edilmesi en basit olanlardan biri: ‘123456.’ Yaygın olarak kullanılan diğerlerinin de çok güvenli olduğu söylenemez!

Şifre yöneticisi Nordpass’ın yıllık en çok kullanılan şifreler raporunda birinci sırada yer alan ‘123456’ dünyanın dört bir yanında 103 milyon 170 bin 552 kişi tarafından kullanılıyor. Onu, benzerleri izliyor.

İkinci sıradaki ‘123456789’ 46 milyon 27 bin 530 kişinin, üçüncü ‘12345’ ise 32 milyon 955 bin 431 kişinin tercihi. Listenin dördüncü sırasında ‘Q klavye’ yer alıyor. Bu şifre 22 milyon 317 bin 280 kişi tarafından kullanılıyor. Türkçe’de ‘şifre’ anlamına gelen İngilizce ‘password’ kelimesi de beşinci popüler şifre; 20 milyon 958 bin 297 kişi kullanıyor.

Rapora göre bu ilk beşin dışında çoğu kişi tuttuğu takımı, sevdiği otomobil markasını, adını, ülkelerinin kültürel ve tarihi simgelerini şifre olarak seçiyor. Çekya’da ‘Sparta’, Brezilya’da, ‘Nacional’, Fransa’da ‘Marseille’, Almanya’da ‘Schalke 04’ bunlara birkaç örnek. İrlanda’da popüler bira ‘Guinness’, Suudi Arabistan’da ‘Bismillah’ tercih ediliyor. ‘Süperman’‘Batman’ ve ‘Yıldız Savaşları’ gibi sevilen film isimleri ve karakterler popüler şifreler arasında.

‘111111’ ve ‘00000000’ gibi zayıf şifreler de sıklıkla kullanılıyor. Rapora göre kadınlar, ‘güneş ışığı’, ‘seniseviyorum’ daha romantik, sevgi dolu şifrelere erkekler ise spor temalı olanlara yöneliyor.

NordPass CEO’su Jonas Karklys, kullanılan şifrelerin tüm uyarılara rağmen zayıf ve güvensiz olduğunun altını çizerek bunun da hackerlar için ‘fırsat sunduğunu’ söyledi. Ve, tahmin edilmesi daha zor şifre kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Britanyalı siber güvenlik uzmanı Jake Moore da raporun, insanların hala zayıf, tahmin edilmesi kolay şifre kullanmanın risklerini anlamadığına işaret ettiğini söyledi.

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