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En çok organ bağışını İspanyollar yapıyormuş

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Uluslararası Organ Bağışı ve Nakli Kurumu, 2020'de dünya genelindeki organ bağışı istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre İspanyollar dünya üzerinde en çok organ bağışı yapan ulus oldu.
En çok organ bağışını İspanyollar yapıyormuş

Ölümden sonra organ bağışını en çok yapan İspanyollar, dünyanın yüzde 5’inde kritik ameliyatlarda gerekli olan organları sağlamayı başardı.

Dünya nüfusuna oranı yüzde 0.6 olan İspanya’da konuyla ilgili bir açıklama sağlık bakanlığından geldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, “Sağlık krizinin etkilerine rağmen İspanya, organ bağışı konusunda dünya liderliği pozisyonunu koruyor” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE CANLI DONÖRDE İKİNCİ SIRADA

İspanya’nın oranlarının 2019’da düştüğü ve pandemi dolayısıyla dünya çapında da organ naklinin yüzde 18 azaldığı kaydedilirken listede Birleşik Krallık 7’nci sırada yer aldı. Türkiye ise bu sıralamada sıralamada 53’üncü konumda yer alıyor.

Öte yandan canlı organ donörü olarak ise Türkiye, Güney Kore’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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